COR. SPORT, Stasera è un appuntamento con la storia

C’è un cartello attaccato dentro il centro sportivo Davide Astori. Recita: “Puntualità regola d’oro. Se sei in anticipo di 5 minuti, sei in orario. Se sei in orario, sei già in ritardo. Se sei in ritardo, non ci sei”. Sembra fatto apposta per questa sera: la Fiorentina ha un appuntamento con la sua storia, deve correre e arrivare in anticipo. Per dare concretezza al sogno europeo, mettendo fin da subito le cose in chiaro con il Basilea e mettendo le mani sulla finale di Conference League-. Inizia così l'articolo del Corriere dello Sport che racconta l'attesa in casa viola per la semifinale d'andata di Conference in programma stasera.

Firenze torna ad accogliere una semifinale europea a otto anni di distanza dall'ultima volta: la Fiorentina gioca per la storia e spera di eguagliare uqanto fatto nel 1961, quando la squadra guidata in panchina da Chiappella ed in campo da Kurt Hamrin raggiunse due finali nel giro di pochi giorni (Coppa Italia e Coppa delle Coppe) vincendole entrambe. Quello in Coppa delle Coppe rimane l'unico trionfo internazionale di una squadra che ha voglia di tornare a vincere. Anche il popolo fiorentino lo sa e spingerà i suoi fino alla finale di Praga: stasera attesi 35mila spettatori, scrive il Corriere.