COR.SPORT, Sagnan idea in difesa. Arthur da monitorare

Il Corriere dello Sport-Stadio sterza l'attenzione anche sul mercato della Fiorentina, ancora da completare. Uno dei reparti che è ancora in costruzione è la difesa, dove i viola hanno già messo sotto contratto Nicolas Valentini, senza però avere ancora l'accordo col Boca Juniors per ottenere il difensore già adesso. Così continua la ricerca di un altro elemento, e il quotidiano cita in orbita viola anche Modibo Sagnan, classe 1999, franco-maliano del Montpellier che potrebbe essere un rinforzo adatto nel rapporto qualità-prezzo: gran fisico, piede preferito il sinistro, abile nella marcatura sull’uomo.

Quanto al centrocampo, non è tramontata del tutto l'ipotesi che vorrebbe un ritorno di Arthur: secondo il Corriere, quella sul brasiliano rimane più in alto rispetto a molte altre. Il club viola sta valutando vari profili, ma tra una decina di giorni il brasiliano potrebbe diventare la scelta definitiva, anche se - come raccolto dalla nostra redazione - la pista rimane ancora non facile da percorrere.