COR.SPORT, Prove olimpiche da n.9 per Beltran

Lucas Beltran non ha perso tempo a dimostrare il suo valore segnando due gol con la propria nazionale Under 23 contro il Paraguay, in vista delle Olimpiadi di Parigi. Un inizio folgorante che ha già acceso le aspettative dei tifosi viola e della dirigenza. Daniele Pradè, come sottolinea in edicola il Corriere dello Sport, non ha esitato a esprimere la sua ammirazione per il giovane attaccante argentino. "È un calciatore forte, con grandi capacità", ha dichiarato nella conferenza stampa di settimana scorsa. "Crediamo molto in lui e nel suo contributo al nostro progetto futuro".

a causa della sua partecipazione alle Olimpiadi, la Fiorentina ha dato il via libera per questa importante esperienza internazionale. "Lucas sarà impiegato come prima o seconda punta", ha chiarito il direttore sportivo, "con l'".

Con Palladino in panchina, c'è grande attesa per vedere il numero 9 viola più vicino alla porta avversaria, pronto a dimostrare tutto il suo potenziale e a diventare un punto di riferimento per la squadra. I tifosi viola possono sognare: Beltran è determinato a lasciare il segno, sia con la maglia della nazionale che con quella della Fiorentina.