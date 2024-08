COR.SPORT, Prima difesa e mediana, poi Berardi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio riporta come nei piani della dirigenza viola ci sia quello di regalare a Palladino almeno un altro giocatore per reparto da qui al 30 d'agosto. In difesa i nomi fatti dal quotidiano sono sempre quelli di un arrivo anticipato di Valentini, oppure di due come Modibo Sagnan del Montpellier e Victor Lindelof del Manchester United. A centrocampo restano aperte, invece, le piste Bove e Lovric, ma molto dipenderà anche dal futuro di Amrabat.

Secondo quanto scritto dal quotidiano, tuttavia, qualora Nico Gonzalez salutasse, Pradè potrebbe decidere di mettere in rosa un altro colpo che garantisca gol ed esperienza. La così detta "ciliegina". Questa porta in direzione Sassuolo e risponde al nome di Domenico Berardi, vecchio-nuovo obiettivo gigliato che garantirebbe reti ed esperienza e consentirebbe a Palladino di variare anche modulo. Per il giornale il piano viola è quello di fare l'offerta giusta al momento giusto, a due-tre giorni dalla chiusura del mercato, con Berardi che in tanto si appresta a compiere un recupero-lampo dall'infortunio al tendine d'Achille patito lo scorso marzo (si parla di un giocatore che tra un mese potrebbe essere già pronto).