COR.SPORT, Palladino in pole, ma per la panchina viola c'è anche l'idea Baroni

Raffaele Palladino rimane tuttora il preferito della Fiorentina per la panchina dell'anno prossimo. E il tecnico del Monza aspetta la Fiorentina, che incontrerà a breve, altrimenti potrebbe rimanere ancora una stagione sulla panchina biancorossa, scrive oggi il Corriere dello Sport-Stadio. Non mancano però ai viola le alternative, che spaziavano da Gilardino (prima che rinnovasse col Genoa) ad Aquilani, ad oggi l'altro candidato. A cui però, aggiunge il quotidiano, si è da poco sommata un'altra pista concreta: si tratta di Marco Baroni, reduce da due salvezze consecutive tra Lecce e Verona.

Per la Fiorentina, che comunque secondo il Corriere farà un ultimo tentativo di trattenere Italiano ma con speranze ridotte al minimo, la prima idea resta Palladino per idee ed ambizione, un profilo con cui replicare il percorso intrapreso con Italiano tre anni fa. Ma Aquilani (che piace anche al Sassuolo) e Baroni si accodano subito in successione, col tecnico del Verona entrato in lista per capolavori di salvezza nonostante i problemi finanziari.