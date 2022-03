COR. SPORT, Nardella: "Stadio rispetterà Firenze"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport per parlare del nuovo progetto per il restyling dello stadio Franchi: “È stato il più grande e complesso concorso internazionale fin qui realizzato in Italia. E il Franchi diventerà più bello e più comodo dello Juventus Stadium. Per come è concepito, ha una redditività almeno tre volte superiore a quello attuale. Con la Fiorentina da ora in poi dovremo avere una costante collaborazione. Non piace a tutti? La polemica è parte della storia di questa città… Ma qui c’è il rispetto della bellezza e del paesaggio di Firenze. E valorizza la storia dell’architetto Nervi. Noi, con questo stadio, vogliamo essere il più bel biglietto da visita del Paese per la candidatura all’Europeo 2032. Pronti ad aiutare altre realtà. Sarà un impianto fatto per i tifosi e per la Fiesole, che sarà in campo. E poi abbiamo un impegno da portare in fondo: la tribuna stampa intitolata ad Alessandro Rialti”.