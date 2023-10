COR.SPORT, La chiave delle fortune viola è il turnover

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sul Corriere dello Sport questa mattina è presente un articolo dedicato alla Fiorentina, in particolare alla gestione del gruppo di Vincenzo Italiano . La Fiorentina in questi tre anni sotto la guida di Italiano non ha mai saputo la formazione titolare con certezza fino al giorno gara e forse è proprio questo "stare sulle spine" che ha fatto le fortune di questa squadra. Questa stagione sono stati impiegati ben 26 giocatori in sole 12 partite tra i quali i giovani Comuzzo, Kayode e Amatucci.

Il turnover è infatti divenuto un dogma per Italiano e lunedì contro l'Empoli è pronto a schierare la sua 117^ formazione diversa consecutiva da quando è arrivato a Firenze. Brucia ancora ad Italiano la sconfitta per 4-0 contro l'Inter. In quella occasione dopo la gara contro il Rapid Vienna cambò solo il portiere e appena un giocatore di movimento e per tale ragione da quel momento alterna sempre tra i tre e i quattro giocatori di movimento. Contro il Napoli furono addirittura sette i giocatori differenti rispetto al pareggio contro il Ferencvaros.