COR. SPORT, Kean a Firenze grazie al consiglio di Vlahovic

Moise Kean è pronto a prendersi la sua rivincita a Firenze, dopo un rapporto contrastato con la Juventus. Consigliato dall’amico Vlahovic, l’attaccante ha scelto la Fiorentina per rilanciarsi, dopo essere stato ceduto definitivamente nel 2024. Esordiente precoce in Serie A e Champions, l'ex Juve ha alternato momenti di gloria e difficoltà, ma ora è tornato a brillare.

Con 10 gol in campionato e 15 totali tra tutte le competizioni, come sottolinea il Corriere dello Sport, l'attaccante punta a essere protagonista nella sfida contro la Juventus. Un gol decisivo contro la sua ex squadra sarebbe la sua rivincita personale e un modo per conquistarsi un posto speciale nel cuore dei tifosi viola. Con la doppia cifra in campionato finalmente raggiunta, Kean vuole dimostrare a tutti di avere ancora molto da dare, puntando a fare della partita contro la Juve una dichiarazione di intenti.