COR.SPORT, È il grande giorno: la carica di 40mila tifosi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Per Firenze è una di quelle giornate che non passa mai. Quelle in cui le lancette sembrano ferme, la città in modalità silenziosa e le persone meno propense a perdersi in chiacchiere da bar. Che poi il discorso finisce sempre lì: "Dove la guardi te?". Non c'è bisogno del soggetto, perché è già da diverse settimane che i fiorentini pensano a dove saranno la sera del 29 maggio: è il giorno di Olympiacos-Fiorentina, un giorno storico per la Fiorentina ma anche per la città". Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio, sottolineando come a Firenze si stia respirando una sensazione positiva a qualche manciata di ora dal fischio di inizio della partita.

C'è la convinzione che questo sia l'anno buono per tornare a vincere un trofeo a ventitré anni di distanza dall'ultima volta, per questo oltre che dai 9mila della OPAP Arena, la Fiorentina verrà spinta anche dai 30mila tifosi che saranno presenti al Franchi, dai 2mila al Viola Park e da tutti quelli che si recheranno ai vari maxischermi installati in città.

"E poi? Fiorentini popolo non scaramantico sì, ma fino a un certo punto: della festa non si parla, anche se è stata già organizzata in gran segreto. In caso buono, occhi puntati sul Piazzale Michelangelo e sull'aeroporto, quando domani in tarda mattinata torneranno Biraghi e compagni. La speranza è che con loro ci sia anche un bagaglio extra", chiosa il quotidiano.