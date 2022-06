COR. SPORT, Dodo-Fiorentina: dall'Ucraina fiduciosi

Il Corriere dello Sport si sofferma sul terzino che sta trattando la Fiorentina per la fascia destra, Dodo. I contatti - si legge - sono stati avviati con gli agenti del calciatore e dall’Ucraina sono fiduciosi circa la buona riuscita della trattativa. Il temporeggiare poterebbe essere invece un problema per il club di Rocco Commisso visto che per il terzino destro non manca certo la concorrenza di altre società interessate.