COR. SPORT, Distanza per Nico: la Juventus non si smuove

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio, con la trattativa per Koopmeiners sempre nel vivo la Juventus non dispone di un’altra cifra "monstre" da mettere sul tavolo della Fiorentina e continua a sperare che Commisso ammorbidisca le proprie posizioni. Fonti vicine alla Juventus smentiscono un'offerta da 35 milioni: l’unica possibile rilancio sarebbe l’inserimento di una contropartita gradita come Arthur e Kostic. A quel punto, però, la parte in denaro dell’operazione scenderebbe attorno ai 25 milioni.