COR.SPORT, Champions, viola al 37%. E.League al 22

La Fiorentina è terza in campionato con 17 punti e attualmente in una posizione che garantisce la qualificazione in Champions League. Oggi, il Corriere dello Sport, sottolinea come l’ultima Viola che entrò nella competizione regina, quella di Prandelli (2008-2009), centrò l’ingresso con una partenza simile a quella di quest’anno: superamento del playoff con lo Slavia Praga, 16 punti nelle prime otto gare di Serie A (in questo la Viola di oggi ha già fatto meglio) oltre a due pari nei primi due turni di Coppa.

E anche in quel caso, aggiunge il quotidiano, la Fiorentina era reduce l’anno prima da un percorso europeo da assoluta protagonista in un trofeo minore (la allora Coppa Uefa, persa in semifinale ai rigori coi Rangers), un po’ come successo ai viola di Italiano con la Conference l’anno scorso. Secondo un algoritmo elaborato sul valore delle rose e i numeri accumulati nelle prime otto giornate, la squadra viola ha il 37,03% di possibilità di centrare la qualificazione al trofeo Uefa più ambito, mentre la possibilità di tornare a giocare l’Europa League a sette anni di distanza dall’ultima volta vede la percentuale scendere al 22,43%, ma i viola avrebbero in assoluto la quota più alta di qualificarsi alla seconda coppa europea - si legge -.