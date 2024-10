COR.SPORT, Bove, Adli, Cataldi: chi sarà riscattato?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il mercato estivo della Fiorentina è stato caratterizzato dai tanti prestiti in entrata: sei quelli che riguardano calciatori chiave dei viola il cui futuro è ancora da scrivere. Dovesse riscattarli tutti, il club di Commisso dovrebbe versare 66 milioni a giugno prossimo: per questo il Corriere dello Sport parla delle prossime mosse, cercando di capire in questo senso quali sono i riscatti da fare e quelli in dubbio. Albert Gudmundsson (riscatto fissato a 17 milioni + 3 di bonus) sembra il più certo, Andrea Colpani (12 milioni per acquistarlo definitivamente) quello più nebuloso.

Poi c'è Robin Gosens (7,5 milioni per prenderlo dall'Union Berlino) e tre casi che si legano: Edoardo Bove, Yacine Adli e Danilo Cataldi. Tre pari ruolo, in competizione anche nelle idee di Pradè: difficilmente verranno riscattati tutti e tre (il costo complessivo sarebbe di 24 milioni), per questo, scrive il Corriere dello Sport, le indicazioni sul da farsi le darà anche Palladino, che nel frattempo sta dimostrando di puntarci comunque forte.