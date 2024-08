COR.SPORT, Atalanta-Nico: 35 mln d'offerta. Berardi e Retegui i possibili sostituti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Nico-Viola, ora l'addio è nell'aria". Con questo titolo il Corriere dello Sport-Stadio tratta nelle sue pagine odierne il tema Nico Gonzalez, scrivendo che la sua partenza è più che possibile e che l'Atalanta, inserita da settimane sul giocatore, ha più motivi rispetto alla Juventus (che vuole Koopmeiners) per tentare l'affondo. La Dea si sta muovendo con i viola per formulare un'offerta da 35 milioni, contro gli oltre 40 richiesti dalla Fiorentina. Da una parte - si legge - c’è la volontà di andare a bersaglio per garantire a Gasperini l’attaccante che serve, dall’altra la non chiusura a priori per una cessione che priverebbe sì Palladino dell’elemento di maggiore qualità, ma garantirebbe le risorse necessarie per andare immediatamente a compensare l'addio.

Ora serve l’iniziativa dell’Atalanta per convocare la Fiorentina al tavolo e avviare l'iter di una trattativa in cui difficilmente sarà inserito Juan Musso per motivazioni sia tecniche che economiche, ma in parallelo se ne aprirebbe un’altra per trovare il sostituto dell’argentino un secondo dopo se l’affare andasse in porto. E allora, l’obiettivo di ogni estate o quasi che si chiama Domenico Berardi è sempre lì bello in vista nonostante l’infortunio dell’esterno del Sassuolo, mentre l’idea Mateo Retegui (sul quale c’è anche la Juve) potrebbe tornare di moda per andare a comporre l’attacco in un altro modo. Infine, la suggestione Albert Gudmundsson rimane a occhio e croce suggestione per varie ragioni (questioni extra calcistiche dell’islandese in testa).