COR. SPORT, A Monza con Folorunsho e la difesa a 4

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio focalizza la sua attenzione su Michael Folorunsho. Arrivato a Firenze solo venerdì sera, l'ex Napoli ha svolto un paio di allenamenti con la squadra e Palladino, oltre ad averlo convocato, ha il dubbio se schierarlo dall'inizio. Il mediano romano si è presentato in una forma fisica perfetta e ha tanta voglia di giocare dopo appena 103 minuti messi insieme con il Napoli. Alla fine però dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso sia in mediana che come esterno sinistro "alla Bove". Il centrocampo gigliato, in carenza di uomini dopo il forfait di Cataldi, dovrebbe essere composto da Adli e Mandragora.

La Fiorentina questa sera ha un'occasione d'oro per tornare alla vittoria un mese dopo l'ultima volta, scavalcare la Juventus al quinto posto e riavvicinarsi alla zona Champions. La Lazio, quarta, al momento dista quattro punti con due partite in più. Per tornare a Firenze con i tre punti Palladino, osservato speciale della serata visto il passato brianzolo, tornerà a schierare la classica difesa a quattro con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens davanti a De Gea. Detto del centrocampo, davanti, alle spalle di Kean, agiranno Colpani, altro grande ex, Beltran, favorito su Gudmundsson, e Sottil.