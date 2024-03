COR. SERA, Jovic-Milan: adesso il rinnovo è più vicino

FirenzeViola.it

"Fra Jovic e il Milan intesa più vicina per il rinnovo": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il club rossonero e l'attaccante sono ad un passo dal trovare un'intesa per il prolungamento di contratto del serbo che scade il prossimo 30 giugno. La società di via Aldo Rossi, come scrive il quotidiano, ha un’opzione che può far valere a fine stagione ed è sempre più convinto di esercitarla. Dopo un inizio di stagione molto deludente, a dicembre Jovic si è sbloccato e da quel momento ha segnato otto gol, tanto da convincere il Milan a rinnovargli il contratto.

I contatti tra le parti sono fitti e la trattativa entrerà nel vivo in queste settimane.