COR. FIORENTINO, Al Diavolo la paura: l'obiettivo

Niente paura - scrive il Corriere Fiorentino - perché è vero che il Milan è primo in classifica e non perde da una vita ma nel calcio tutto è possibile. La priorità non è dare spettacolo, bensì trovare uno spirito di squadra. Il che è anche inquietante, se vogliamo, perché vorrebbe dire che fino ad oggi ognuno ha marciato per conto suo. Come vuole intendere Cesare Prandelli, contano i fatti e guardare in faccia la realtà in quanto c'è da scalare una classifica ad oggi da brividi: "Facciamo 40 punti, e poi parleremo del resto", le parole del mister.