COR.FIO., Vittoria obbligatoria per classifica e ranking

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive il Corriere Fiorentino, a Fiorentina si avvicina al big match di domenica contro l’Inter, con in palio la vetta della classifica, ma prima c’è l’ostacolo Pafos in Conference League. Per il match di stasera Palladino predica concentrazione, consapevole che un altro scivolone come quello con l’Apoel potrebbe costare caro. Spazio al turnover, con i meno impiegati chiamati a rispondere presente: occhi puntati su Pongracic, di ritorno dopo un lungo stop.

La vittoria è d’obbligo, non solo per il morale, ma anche per blindare il ranking UEFA e puntare a un posto in più in Champions. Intanto, Cataldi raffredda gli entusiasmi: “Calma, il campionato non si decide ora.” Una Viola che vuole restare grande su tutti i fronti.