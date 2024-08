COR.FIO., Viola in Europa, ma come turisti per caso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il collega Ernesto Poesio, tramite le pagine del Corriere Fiorentino, dice la sua a proposito della qualificazione strappata ai rigori dalla Fiorentina, in Conference League, contro la Puskas Akademia nella gara di ritorno (dal titolo "In Europa, ma come turisti per caso"): "De Gea e Kean. Sono loro due che hanno evitato l'onta di un'eliminazione che avrebbe avuto del clamoroso e che hanno trascinato la Fiorentina al girone unico di Conference. [...] È andata benissimo insomma, se però si guarda solo al risultato. È andata malissimo invece sotto l'aspetto del gioco, della personalità, della totale mancanza di identità. La Fiorentina è una squadra che sembra quasi assemblata senza un'idea precisa.

[...] Eppure anche l'alibi della rivoluzione non può bastare a giustificare prestazioni come quella di ieri, in cui la squadra viola non solo non è riuscita a imporsi contro una squadra ampiamente inferiore, ma ha anche faticato tremendamente ad avvicinarsi alla porta".