COR.FIO., Una vittoria per Bove e per agganciare l'Inter

Come scritto dal Corriere Fiorentino, quella di ieri è stata una partita pesante e lo si è capito soprattutto al fischio finale, quando i giocatori hanno esultato come se avessero vinto una finale e si sono messi sotto la curva Ferrovia per prendersi il meritato "abbraccio" dopo una settimana lunga e complicata, che ha reso tutto più difficile. La vittoria è per Bove, ed è una di quelle che riscrive la storia viola dato che solo nel 1959/60 la Fiorentina ne aveva fatte otto di fila. Tre punti che permettono a Palladino e ai suoi ragazzi di agganciare nuovamente l'Inter al terzo posto.