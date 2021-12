COR.FIO., Torreira ago della bilancia: è insostituibile

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene proposto stamani un approfondimento sul centrocampista viola Lucas Torreira, divenuto in queste ultime settimane uno degli assoluti protagonisti di casa viola: l'uruguaiano è uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere con sé. L’ingrediente segreto che ogni chef nasconde con cura e che dona quel qualcosa in più al piatto. Daniele Pradè lo sapeva e non a caso lo ha inseguito a lungo e finalmente l’estate scorsa ha portato il mediano argentino all’ombra del Duomo. Torreira è diventato alla svelta un leader indiscusso del gruppo viola, sia dal punto di vista emotivo, che sotto il piano tecnico. Basta dare un occhio ai numeri e a come sia diverso il rendimento viola con o senza il mediano in queste prime 16 giornate di campionato. Con l’ex Arsenal in campo, i viola hanno segnato 21 gol, subendone nove. Senza invece, la squadra ha realizzato appena sei reti ma ne ha incassate 13.