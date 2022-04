COR.FIO., Ricomincio da Ikoné: ecco cosa non va

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene proposto questa mattina un focus su Jonathan Ikoné, che a Napoli in Coppa Italia aveva trovato - nella sua seconda presenza in assoluto in viola - il suo primo assist: quei primissimi lampi, sono rimasti però poco più di un’illusione. Almeno per ora. Nei suoi primi tre mesi fiorentini infatti, il francese ha trascorso la maggior parte del tempo in panchina. Soltanto in quattro occasioni (sulle 12 presenze complessive messe insieme tra campionato e Coppa Italia) è partito dall’inizio e il minutaggio, 417’ totali (34,75’ di media) non è certo quello che si sarebbe aspettato al momento della firma. Gli errori col Sassuolo, il palo con la Juve e l’occasione mancata nel finale della sfida con l’Inter pesano, ma c’è di più. Il mister infatti ama giocare con gli esterni a piede invertito e con lui non può farlo.E poi c’è quella sua tendenza ad accentrarsi e le difficoltà nel sacrificarsi in fase difensiva. Per questo, fino ad oggi, è rimasto quasi sempre fuori dall’undici di partenza. Domenica però, potrebbe toccare a lui.