COR.FIO., Parisi e il suo declino. Spazio in Conference?

Il Corriere Fiorentino si sofferma, nelle sue pagine, su un momento negativo che sta vivendo Fabiano Parisi, il quale, alla sua seconda stagione con la Fiorentina, sembra trovare sempre meno spazio. L’ex Empoli, infatti, dopo aver scalato le categorie dalla Serie D fino alla A, ha visto la sua carriera prendere una piega inattesa dal suo arrivo a Firenze. Dopo una promettente partenza, culminata con una convocazione in Nazionale, la sua esperienza in viola si è rivelata deludente, con sole 37 presenze in 64 convocazioni.

Chiuso dalla presenza di Cristiano Biraghi come titolare indiscusso, l’arrivo di Robin Gosens ha ulteriormente limitato il tempo di gioco di Parisi, che ha dovuto adattarsi anche al ruolo di terzino destro. L'allenatore Palladino non è riuscito a incrementare i suoi minuti, portando Parisi a rimanere in panchina nelle ultime partite. Con l'avvicinarsi della Conference League, Parisi ha l'opportunità di ritagliarsi uno spazio, mentre il mercato di gennaio si avvicina come un momento cruciale per valutare la sua situazione e il suo minutaggio, sperando di non dover affrontare un’ulteriore delusione.