COR. FIO, Palladino si avvicina: rivoluzione estiva

Trovano sempre più conferme le voci su Raffaele Palladino come sostituto di Vincenzo Italiano: a riportare come l'attuale tecnico del Monza sia in pole per la panchina della Fiorentina c'è anche il Corriere Fiorentino che, nella sua edizione odierna scrive come sia lui il preferito per la maggiore esperienza rispetto all’altro candidato forte Alberto Aquilani (in uscita dal Pisa ma seguito anche dal Sassuolo). In società invece il primo atto ufficiale sarà quello di definire chi affiancherà Daniele Pradè nella ricostruzione della squadra. Salutata la Reggiana è Roberto Goretti il dirigente destinato a sostituire Nicolas Burdisso nel ruolo di direttore tecnico.

L'innesto di Goretti, il riassetto societario ma soprattutto il cambio di guida in panchina dopo tre anni di Italiano, preannunciano una vera e propria rivoluzione anche per la rosa: scrive il Corriere, il reparto con i maggiori cambiamenti sarà l’attacco, anche perché pure in questa stagione i numeri delle punte hanno lasciato a desiderare testimoniando molte difficoltà e poche soddisfazioni. Seppure nel finale d’annata Nzola sia riuscito a risalire la china, tanto da candidarsi a un ruolo da titolare nella sfida di Atene, è difficile immaginare che l’angolano possa essere confermato al pari di Belotti che con appena due gol tra campionato e Conference League non sarà riscattato dopo il prestito a gennaio dalla Roma. Ai titoli di coda anche l'esperienza in viola di Ikonè e occhio alle offerte per Nico Gonzalez. Insomma, i soli che potrebbero rivedersi ad agosto in viola per adesso sono Sottil e Kouame. E in entrata? Il nome buono è sempre quello, Nicolò Zaniolo.