COR.FIO., Nico si è perso: adesso il salto di qualità

Anche l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, al pari di altri quotidiani, questa mattina concentra la sua attenzione su Nicolas Gonzalez e sulla prova di riscatto che l'argentino ha davanti nel match di domani pomeriggio contro il Cagliari: dopo una partenza col botto infatti, Gonzalez si è un po’ perso. Basta pensare che dopo le prime due partite nelle quali, contro Roma e Torino, partì dal primo minuto restando in campo rispettivamente per 84’ e 85’, l’argentino non è più riuscito a giocare con continuità. Da inizio campionato, Nico ha giocato 430 dei 720’ disponibili. Abbastanza per far intravedere il suo ampio repertorio ma non per prendere definitivamente per mano la squadra. Il suo score poi, ancora non è sufficiente. Un gol e un assist sono un contributo troppo scarno per uno come lui: l’argentino ha costruito solo 3 occasioni da gol e questo nonostante le 11 conclusioni tentate. Il problema è la mira, visto che di questi tentativi soltanto cinque hanno centrato lo specchio. Per questo Italiano gli chiede un salto di qualità.