COR. FIO., Lunedì sopralluogo a Moena per il ritiro

Come riporta il Corriere Fiorentino, la prossima settimana conosceremo le date del ritiro estivo della Fiorentina in Trentino, priorità in vista della prossima stagione a cui la società viola sta lavorando. Infatti - si legge - lunedì 3 maggio una delegazione gigliata si dirigerà a Moena per un sopralluogo alle strutture e al centro sportivo Benatti e per decidere le date effettive del ritiro 2021. Con ogni probabilità i viola si recheranno in Trentino per dieci-quattordici giorni, partendo da Firenze intorno alla metà di luglio.