COR.FIO., L'opinione: "Non c'è un solo modo per giocare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino trova spazio oggi il classico editoriale del lunedì a firma di Ernesto Poesio, che analizza il successo della Fiorentina sulla Roma: "Un manifesto della rivoluzione portata avanti da Palladino. Due mesi e mezzo per arrivare a cambiare la Fiorentina. Nel profondo, stravolgendo l’idea di gioco che negli ultimi tre anni ha caratterizzato la squadra viola. Dalla rete di passaggi orizzontali infinita, dalla difesa altissima spesso troppo esposta al contropiede, all’esatto contrario, a una squadra a cui sono bastati i primi 45 minuti per fare a fette la Roma nonostante il 38% finale di possesso palla.

Non c’è solo un modo di giocare a calcio insomma e la vecchia arma del contropiede, del gioco veloce e in verticale può ancora regalare soddisfazioni e rivelarsi vincente. Segnali più che positivi insomma, in una serata perfetta, di quelle che possono segnare in senso positivo una stagione e che saranno ricordate a lungo visto il risultato. E anche se il calendario impone di ributtarsi subito sul lavoro per preparare la trasferta di giovedì prossimo contro il Genoa, è giusto anche prendersi del tempo per festeggiare e godersi una vittoria dal sapore dolcissimo. Cavalcare l’entusiasmo e non restarne schiacciati è adesso il nuovo esame da superare per una Fiorentina che sembra crescere forse anche più in fretta di quanto ci si potesse aspettare".