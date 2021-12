COR. FIO., L'opinione: "È la Viola del tutto per tutto"

Sul Corriere Fiorentino è presente un fondo a cura di Sandro Picchi, sul pareggio conquistato ieri dai viola contro il Sassuolo: “La Fiorentina è diventata la squadra del buon divertimento. Lo sportivo cinico dirà che il divertimento lo danno le vittorie, e in questo non possiamo dar torto a chi sostiene questa tesi indiscutibile nel mondo del calcio dove chi vince ha sempre ragione e che non vince ha sempre, o quasi sempre, torto ma una partita aperta e coraggiosa che lascia spazio al buon gioco e infine sforna un pareggio che è una mezza vittoria se si considera come si era complicata la partita e come stava di nuovo complicandosi dopo l’espulsione di Biraghi, non è da buttar via. […] Il pareggio nel calcio di oggi è un mezzo insuccesso, ma quando arriva sullo svantaggio di due gol è qualcosa di molto simile a un mezzo successo. La squadra di Italiano non ha punti vistosamente deboli e amministra le sue possibilità perfino con un spirito che potremmo definire coraggioso. […] L’azione del gol di Torreira, arrivato dopo un prolungato pesticciare calcio sotto il segno del tutto per tutto, anzi del tutti per uno e uno per tutti, è un ammirevole segno di spirito di squadra”.