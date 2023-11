COR. FIO, Gli obiettivi per gennaio: ipotesi Insigne

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino dedica ampio spazio al mercato e alle richieste di Vincenzo Italiano per gennaio: un difensore centrale (possibilmente mancino), un esterno e un terzino destro. Queste le richieste del tecnico viola, che sotto l'albero vorrebbe trovarsi tre rinforzi in tre ruoli chiave indicati già ad agosto come zone di campo da potenziare.

Il Corriere si concentra soprattutto sull'esterno: l'idea è di andare su un profilo che conosca già il campionato italiano; i nomi potrebbero essere quello di Lorenzo Insigne (desideroso di ritornare in Italia, con l'agente dell'ex Napoli che avrebbe già contattato diversi club di Serie A, tra cui la Fiorentina) e Armand Laurienté, esterno del Sassuolo autore di un avvio di stagione opaco. Il quotidiano fiorentino fa poi nuovamente il nome di Marco Grull, esterno del Rapid Vienna incrociato dai viola nel preliminare di Conference. Per il centrale ed il terzino destro, i nomi sono sempre gli stessi: piacciono Theate e Kiwior per il primo ruolo, Gendrey e Zanoli per l'esterno di fascia.