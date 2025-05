Bove ancora in viola? Palladino gli offre un posto nello staff

Edoardo Bove e Fiorentina ancora insieme? È quello che ipotizza la Gazzetta dello Sport. Il classe 2002, attualmente in prestito alla Fiorentina, sta per concludere la sua esperienza a Firenze (il prestito scade il 30 giugno prossimo), ma il legame costruito con l’ambiente viola potrebbe avere un seguito diverso in futuro. Dopo il grave problema cardiaco che lo ha costretto a fermarsi e all'operazione per l'innesto di un defibrillatore sottocutaneo, Bove ha vissuto una nuova dimensione all’interno del club, partecipando attivamente come collaboratore tecnico nello staff, mostrando grande dedizione e competenza. Il tecnico Raffaele Palladino, scrive la Gazzetta, gli ha già aperto le porte per un eventuale ruolo stabile nel suo team, nel caso in cui il giocatore decidesse di non continuare la carriera agonistica (cosa impossibile a oggi in Italia).

La priorità di Bove resta però quella di valutare, con calma e alla luce delle analisi mediche, se proseguire come calciatore o abbracciare una nuova strada. Intanto, la Fiorentina e il presidente Commisso hanno dimostrato affetto e sostegno continui, lasciando sempre una porta aperta. Se l’addio alla squadra sembra imminente, non è escluso che in futuro possa trasformarsi in un arrivederci dopo la rescissione del contratto con la Roma. A rafforzare questa ipotesi anche i legami con la dirigenza e con la Boreale, società dove Bove è cresciuto.