Cataldi recuperato, con l'Udinese può già giocare da titolare

Sul Corriere dello Sport, spazio a qualche ragionamento di formazione in vista di Udinese-Fiorentina: la base (e il modulo), 3-5-2, De Gea si sistemerà tra i pali. Davanti lui spazio a Pongracic (o Comuzzo), Pablo Marí e Ranieri. A centrocampo si scalda Dodo sulla fascia destra, Mandragora come mezzala, Danilo Cataldi, al rientro dopo uno stop di venti giorni, di nuovo in regia e Fagioli mezzala sinistra. Gosens si sistemerà sulla sua fascia di competenza.

In attacco è previsto l'impiego di Gudmundsson, che se non dovesse essere al cento per cento potrebbe comunque subentrare a Beltran. L'unica punta, come quasi sempre quest'anno, sarà Kean. I suoi gol servono come il pane.