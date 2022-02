COR. FIO., Cabral ha le idee chiare, pronto per la Lazio

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla presentazione andata in scena ieri di Arthur Cabral come nuovo attaccante viola. Oggi - si legge - la Fiorentina riparte anche dalle giocate e dai numeri di un centravanti che avrà sì bisogno di tempo per ambientarsi ma che ha già messo in mostra un repertorio così completo da meritarsi la convocazione nella nazionale verde-oro a 23 anni. Il traduttore lo aiuta nella comprensione ma le idee sono già molto chiare, che si tratti di fare bene in viola o puntare al mondiale in Qatar con il Brasile. Titolare o meno, infine, Cabral dovrebbe comunque essere tra i convocati per la ripresa del campionato che vedrà la Lazio di scena al Franchi.