COR. FIO., Altro che Appennino: è derby per l'Europa

Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, scrive dell’importanza che assume a questo giro il derby dell’Appennino tra Bologna e Fiorentina. Era dai tempi di Baggio e Batistuta che non si trovavano lì, fianco a fianco, nel salotto buono del calcio italiano. Sedute, a sorpresa, al tavolo delle Sette Sorelle e decise più che mai a restarci fino alla fine del campionato. Quello di domenica insomma, sarà un confronto ad alta tensione non solo per la storica rivalità tra le due tifoseria ma anche, e soprattutto, perché in palio ci saranno tre punti che peseranno come poche altre volte prima. I presidenti dei due club, entrambi italo americani originari del sud Italia (il presidente del Bologna ha radici siciliane ed è cittadino onorario di Montelepre, in provincia di Palermo), sono diventati grandi negli States e ora vogliono prendersi l’Europa attraverso il pallone.