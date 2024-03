COR.FI., Un pareggio che profuma molto di sconfitta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

“Ci sono pareggi che profumano di vittoria e altri, al contrario, che somigliano parecchio ad una sconfitta. Ecco. Per la Fiorentina, quello di ieri, è stato esattamente questo. Un’enorme occasione sprecata. Perché giocare tutto il secondo tempo con un uomo in più è un vantaggio che, in una lotta per l’Europa che si gioca punto su punto, non puoi permetterti di non sfruttare. Ma questa, si sa, è una squadra che riesce a tirarsi fuori dalle situazioni più difficili ma che, allo stesso modo, spesso si perde quando la strada appare in discesa”.

Commenta così il Corriere Fiorentino lo 0-0 maturato tra Torino e Fiorentina, con i viola che non riescono a centrare la seconda vittoria consecutiva e vedono la Roma scappare. Italiano aveva chiesto continuità, forse anche per questo, dopo due anni e mezzo, ha riproposto la stessa formazione della gara precedente. Il Torino però è stato diverso dalla Lazio: più in palla dei biancocelesti e soprattutto abituato ad esasperare al massimo ritmi e aggressività.

La Fiorentina ha risposto con il solito possesso palla ma alla fine l’unica occasione con Bonaventura risulta troppo poco per prendersi i tre punti. Soprattutto per una squadra che avrebbe dovuto sentire profumo di Europa e che, invece, ha mancato l’occasione per «matare» il Toro e per dare ulteriore corpo ai propri sogni di classifica.