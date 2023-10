COR.FI., Nazionali: Bonaventura riposa, Nico gioca

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta il Corriere Fiorentino, sono tanti i giocatori in Nazionale della Fiorentina ad essere impegnati nella giornata di quest’oggi ma, salvo colpi di scena, Bonaventura non dovrebbe prendere parte dal primo minuto alla sfida di Wembley contro l’Inghilterra. Con buona pace di molti tifosi. Anche Biraghi non dovrebbe essere utilizzato dal c.t. Spalletti fin da subito, con Udogie che partirà titolare. Italiano ritroverà quindi un Bonaventura non particolarmente spremuto, aspetto da non sottovalutare vista l’imminente ripresa del campionato.

Diverso il discorso per gli argentini, in particolare modo per Nico Gonzalez, reduce da 90’ contro il Paraguay e probabilmente ancora titolare nella partita (che si giocherà alle 04:00 di notte italiane) contro il Perù. Né lui, né Quarta e Beltran torneranno al Viola Park prima di venerdì.

Stasera in campo anche Milenkovic, protagonista per tutti i 90’ nell’ultima sconfitta contro l’’Ungheria e oggi impegnato contro il Montenegro di Jovetic. A completare il quadro la Costa d’Avorio di Kouame affronterà il Sudafrica, oltre agli impegni di Kayode contro la Norvegia in Under 21 e di Martinelli e Amatucci in Nazionale Under 20 e Under 18.