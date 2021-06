CASTRO, Per l'azzurro è stato decisivo Antognoni

La Repubblica stamani racconta come Giancarlo Antognoni sia stato decisivo per la chiamata di Gaetano Castrovilli in Nazionale, dopo il ko di Pellegrini. L'Unico Dieci - si legge - è stato uno dei pochi in dirigenza ad avviare canali diretti con la Federazione. Il ct Mancini avrebbe senz'altro già tenuto conto del centrocampista viola, ma è indubbio che Antognoni abbia giocato un ruolo determinante.