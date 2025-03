I cani, la famiglia e quel feeling con Firenze: tutti apprezzano già Cataldi

Sulle pagine odierne de La Nazione, a margine dell'intervista esclusiva realizzata con Danilo Cataldi, è presente un focus legato alle curiosità extra campo che riguardano il centrocampista viola: dentro il Viola Park non c'è una persona che non lo apprezzi per il suo modo di fare. E pure in città si è calato perfettamente, con la moglie Elisa e il piccolo Tommaso. Amante dei cani, Jo e Thor completano la famiglia, ha sofferto nel lasciare la Lazio di cui è tifoso fin da bambino. Ne è stato capitano prima di essere, di fatto, messo alla porta.

A Firenze ha trovato l'ambiente ideale. E' rimasto colpito dal centro storico e dalla tranquillità che può re-galare. In questa stagione 26 presenze complessive per 1.538 minuti in campo.