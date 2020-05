HIGUAIN, Ancora in Argentina per motivi familiari

La Juventus ha concesso a Gonzalo Higuain qualche giorno in più in patria, spiega Tuttosport. L'argentino avrebbe ottenuto da parte della società di poter tornare più tardi rispetto ai compagni per i motivi personali che lo trattengono in Argentina come la malattia della madre. Sarà comunque la sua ultima stagione alla Juventus: l'estate scorsa l'addio è stato frenato solo dalla sua volontà ma adesso tutte le parti sembrano concordi sulla separazione.