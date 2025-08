Gudmundsson, un'estate tra lavoro in gruppo e a parte. Ecco perché

vedi letture

L'assenza di Albert Gudmundsson dalle partite contro Grosseto a Carrarese aveva acceso qualche campanello d'allarme e dei retropensieri, invece come sottolinea stamani l'edizione di Firenze di Repubblica, erano solo frutto di un lavoro personalizzato per il calciatore islandese della Fiorentina che vuole evitare i problemi sofferti un anno fa quando arrivò in viola infortunato.

Il giocatore alternerà sedute in gruppo a del lavoro a parte fino all'esordio stagionale in Conference League e poi a Cagliari. Il tutto per prevenire ricadute e infortuni che possano compromettere la stagione. Gudmundsson ha bisogno di una condizione al top e seppur leggero e brevilineo, tendente quindi subito a entrare in forma, necessita di un ampio lavoro muscolare di prevenzione. Un piano che andrà così avanti anche nei prossimi giorni e che riguarderà anche altri calciatori, come Viti.