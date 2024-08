GUDMUNDSSON, Prima di vendere, il Genoa deve comprare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se ieri si respirava tanta fiducia per l'operazione Albert Gudmundsson-Fiorentina, stamani il Corriere dello Sport riporta un quadro diverso: l'offerta dell'Atalanta al Genoa per Retegui e la conseguente probabile cessione cambia tutto per il Grifone, che adesso non si può permettere di perdere un altro pezzo pregiato senza avere sostituti all'altezza. Per questo, scrive il Corriere, il Genoa vuole comprare prima di vendere anche Gudmundsson.

Scrive il quotidiano: non ci sono elementi né indizi che l’accordo di fatto in essere e ormai “solo” da ratificare stia dando segni di cedimento, dopo che la Fiorentina ha proposto il prestito oneroso da sette milioni più un riscatto obbligato al verificarsi di determinate condizioni da diciotto milioni. Più ancora, e lì è scattata la molla dell’intesa, qualche bonus per arrotondare in alto la cifra finale come gradito al Genoa. Tutto questo è andato componendosi definitivamente l’altro ieri, al culmine di confronti e rilanci, ritocchi e aggiustamenti, dentro un'operazione che il club viola ha avuto il merito di (ri)aprire e condurre celermente, e con argomenti subito concreti, per arrivare al bersaglio grosso che aveva ben chiaro di fronte a sé. Ma l’inserimento fulmineo dell’Atalanta per l’impellente necessità di sostituire Scamacca ha fermato tutto.