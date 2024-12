GUDMUNDSSON, È tornato. Cagliari nuovo obiettivo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A quarantacinque giorni esatti di distanza dall’infortunio al bicipite femorale destro subito a Lecce lo scorso 20 ottobre, Albert Gudmundsson è tornato in campo contro l'Empoli. Poco più di 15 minuti per l'ex Genoa nell'amara per i viola, vista la sconfitta ai rigori, gara di Coppa Italia contro gli azzurri. Tanta è stata la cautela usata dallo staff medico della Fiorentina e dallo stesso Palladino sul rientro del numero 10 e tanta cautela ancora ci sarà. Nessuna fretta, nessun programma a tappe forzate, nessun rischio da correre.

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l'islandese continua ad allenarsi regolarmente con la squadra e, da qui a gennaio, avrà le sue chances visti i tanti impegni della formazione gigliata. Contro il Cagliari Gudmundsson giocherà di nuovo e probabilmente aumenterà il suo minutaggio. Da 15 minuti il suo impiego potrebbe arrivare a mezz'ora, magari facendo riposare Beltran che, con l'assenza dell'islandese, sta facendo gli straordinari. Poi in futuro chissà magari potrebbero giocare insieme.