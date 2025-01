GUD-PONGRACIC, 50 mln che ancora non hanno dato nulla

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, pone l'attenzione su due "casi" che stanno diventando sempre più fitti per la Fiorentina di Palladino. E cioè Albert Gudmundsson e Marin Pongracic, ancora fuori dalla formazione e mai scesi in campo contro il Napoli, nonostante siano ormai tornati in gruppo da tempo. Quasi 50 milioni che domenica son rimasti in panchina per tutti i 90’ e che, fino ad oggi, hanno dato poco (l’ex Genoa) o nulla (il croato) alla causa. Casi diversi, ovviamente, ma con alcuni tratti in comune.

Gud veniva da una prova, a Torino contro la Juventus, a dir poco deludente - si legge sul quotidiano -. Un’ora scarsa nella quale non aveva lasciato alcuna traccia, vagando sostanzialmente a vuoto per il campo. Colpa sua, sicuramente, ma anche il tipo di gioco della squadra (molto diretto, con tanti lanci lunghi verso Kean) non sembra proprio ideale per esaltare le sue caratteristiche. C’è tutto questo, quindi, dietro l’ultima panchina. Una condizione ancora precaria (del resto il giocatore è arrivato infortunato, ha iniziato a carburare e si è fermato ancora per 40 giorni) e alcune considerazioni tecniche del mister.

Arriviamo poi a Pongracic, acquistato in tutta fretta per circa 15 milioni dopo aver ceduto Milenkovic, e che ad oggi risulta essere l’ultima scelta dell’allenatore. Persino Moreno (nonostante possa partire da un momento all’altro, magari per andare al Monza in cambio di Pablo Marì) gli è passato avanti. E se è vero che pure lui si porta dietro un vero e proprio calvario fisico non si può non notare come da quando sia tornato pienamente a disposizione non abbia mai messo piede in campo: 90’ in panca col Guimaraes, così come con Udinese, Juventus e Napoli. Morale: 7 presenze complessive, per 379’ giocati.