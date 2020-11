GRAVINA, Lettera ai ministri: "Non fermate il calcio"

È stata chiara e diretta la mail inviata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina ai ministri Gualtieri, Spadafora e Speranza, in cui ha chiesto di non fermare il campionato nonostante la pandemia, perché i rischi potrebbero essere molti. "Non fermate il calcio, c’è il rischio che collassi il sistema". Questo il contenuto del messaggio svelato dal Corriere dello Sport. Mentre l’Italia attende le nuove misure restrittive che varerà il governo, in FIGC si teme che si possa fermare di nuovo il campionato di calcio. Questo però potrebbe portare al collasso economico delle società di calcio, che già soffrono per la mancata affluenza negli stadi.