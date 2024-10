GOSENS, Rivincita fiorentina e ritorno in nazionale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina con un articolo su Robin Gosens. L'esterno tedesco, arrivato a Firenze il 30 agosto, si è calato subito al meglio nel nuovo ambiente e solo 48 ore dopo dal suo sbarco in riva all'Arno era in campo al Franchi a salvare i suoi nuovi compagni da una sconfitta annunciata. Fu sua infatti la rete del definitivo 2-2 al 95' nel pareggio contro il Monza. L'ex Atalanta si è preso una rivincita su chi lo definiva un calciatore finito e, ad un anno di distanza dall'ultima volta, ha riconquistato pure la Nazionale. Con la Germania è sceso in campo ieri l'altro nella vittoria 2-1 contro la Bosnia.

Esterno a tutta fascia per caratteristiche naturali, Gosens a Firenze nell'ultimo periodo si è adattato a giocare da terzino sinistro. Un ruolo quest'ultimo che lo limita negli inserimenti in fase offensiva, ma che Palladino gli ha chiesto di fare per trovare una maggiore stabilità difensiva. Oltre alle sue capacità come giocatore, l'Inter ha dimostrato la sua sensibilità anche fuori dal campo toccando con delicatezza il tema della salute mentale dei calciatori. Riguardo alla formula con cui è arrivato in viola, Gosens è a Firenze in prestito, oneroso a 500 mila Euro, dall'Union Berlino con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. La speranza gigliata è che la Fiorentina cresca insieme al suo nuovo numero 21 e che si possano concretizzare tutte le situazioni per l'opzione di riscatto.