Gosens ritorno con gol, un leader: sarà riscattato a 7,5 milioni

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio pone il suo focus su Robin Gosens. L'esterno tedesco, sia per il suo rendimento in campo che per i suoi valori umani, è diventato fin da subito un leader dello spogliatoio gigliato e un giocatore fondamentale per Raffaele Palladino. In questi otto mesi in viola si è fermato solo per quattro partite a causa di un edema osseo al piatto tibiale. Tornato in campo per una manciata di minuti contro il Celje al Franchi, Gosens ha giocato titolare, segnando anche il gol del momentaneo 1-1, contro il Cagliari. Sei reti tra Serie A (5) e Conference League (1) e otto assist (di cui ben tre negli ottavi con il Panathinaikos) sommando tutte e tre le competizioni in cui è stata impegnata la Fiorentina.

Numeri che, semmai ce ne fosse bisogno, sottolineano la sua importanza. Per quanto riguarda il futuro è tutto deciso, la Fiorentina sborserà all'Union Berlino 7,5 milioni e riscatterà il tedesco.