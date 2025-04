Gosens dal 1' a Cagliari non è scontato: è ballottaggio con Parisi

C'è tanta voglia di Robin Gosens in casa Fiorentina, ma secondo La Gazzetta dello Sport la sua presenza contro il Cagliari dal primo minuto non è scontata. Il tedesco è stato titolare per l’ultima volta in campionato lo scorso 16 marzo con la Juventus, prima di essere stoppato da un edema osseo. Ha bruciato le tappe e si è riaffacciato in Conference per i minuti finali, però la titolarità non è certa e rimane in ballottaggio con Fabiano Parisi.