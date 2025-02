Gosens contro Dumfries: sfida ad alta tensione sulla fascia, per il tedesco è una rivincita

vedi letture

C'è una sfida nella sfida, ad altissima velocità. Fiorentina-Inter sarà anche Robin Gosens contro Denzel Dumfries, due dei migliori laterali del campionato: è quello, secondo la Gazzetta dello Sport, il duello che conterà più degli altri. Perché Gosens, ex dell'incontro, è già diventato leader in pochi mesi a Firenze, e perché Dumfries, sei reti in campionato, è uno dei giocatori più in forma al momento.

Da una parte, il tedesco vuole prendersi una rivincita personale contro un ambiente che ha creduto in lui fino a un certo punto; dall'altra, l'olandese a tratti pare inarginabile per tracotanza fisica. La Gazzetta scrive: non c'è partita in cui Denzel non crei almeno una chance, un'occasione da gol, da questo punto di vista è a livello dei migliori attaccanti.