Goretti unico dirigente rimasto a Cagliari. E anche la Lazio è indispettita

vedi letture

Quando intorno le 14.30 è arrivata la comunicazione della Lega Serie A che le partite rinviate per la scomparsa di Papa Francesco sarebbero state recuperate fra due giorni - ovvero domani - giocatori, staff tecnico e dirigenti della Fiorentina erano sul charter i motori accesi, pronto a decollare dall'aeroporto di Cagliari per il rientro a Firenze.

Come riporta stamani Tuttosport, a quel punto, mentre nel clan viola montava la rabbia per il cambio di programma deciso dai vertici calcistici, non è restato che riprendere i bagagli, scendere dall'aereo e decidere di trattenersi in Sardegna con tutti i problemi che ne conseguono. Il Cagliari, con un atteggiamento di grande sportività, ha messo a disposizione per i viola nella mattinata di oggi il proprio centro di allenamento, mentre il presidente Commisso e la moglie Catherine sono tornati a Firenze ieri pomeriggio assieme al dg Ferrari e al ds Pradè. L'unico dirigente rimasto a Cagliari è Goretti.

Non solo la Fiorentina è irritata. Anche la Lazio è indispettita con la Lega Calcio per l'organizzazione di una giornata caotica. La squadra di Baroni era partita per Genova da pochi minuti quando ha saputo del rinvio, così il club di Lotito ha inviato una lettera per manifestare il proprio disappunto e per chiedere un confronto urgente con la Lega Serie A perché "non c’è stato un consulto che tenesse conto degli impegni istituzionali della Lazio, club storico della Capitale, sia per rimodulare il calendario della partita in casa del Genoa".