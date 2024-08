GONZALEZ, La Fiorentina fa sapere di volerlo reintegrare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A proposito della questione Gonzalez, il Corriere dello Sport - Stadio scrive che la Fiorentina fa sapere di aver già previsto un suo reintegro in gruppo nei prossimi giorni, giustificando l’allontanamento delle ultime ore come una normale prassi di gestione fisica post-vacanze, forse per non alimentare la narrazione della separazione in casa che farebbe certamente gioco al compratore. Fosse per Nico, ieri sera avrebbe già dormito alla Continassa per svolgere stamattina il primo allenamento verso Verona-Juve agli ordini di Thiago.