GILARDINO, Fiorentina e Monza su di lui. Ma il Genoa...

Come riportato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, Alberto Gilardino si sta mettendo in luce alla guida del Genoa. L'ex calciatore viola, ha colto al volo la possibilità di passare dalla panchina della primavera a quella della prima squadra del Grifone. Dopo la promozione in Serie A dello scorso anno, in questa stagione Gilardino ha demolito i tanti luoghi comuni che lo etichettavano come inesperto e difensivista.

Nelle ultime due trasferte ha messo in seria difficoltà sia l'Inter di Inzaghi che la Juve di Allegri, e adesso il Genoa vuole provare a blindarlo per costruire con lui il prossimo futuro. Tra club e entourage del tecnico sarebbe stato fissato un incontro subito dopo Pasqua, anche perché su di lui ci sono gli occhi di alcuni club di Serie A. Su tutti quelli di Monza e Fiorentina che starebbero pensando al Campione del Mondo con l'Italia nel 2006 in caso di divorzio rispettivamente da Palladino e Italiano.